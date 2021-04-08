Emre Belözoğlu'ndan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Oynamak istediğimiz bir oyun var ama çok fazla zamanımız olmadığı için farklı senaryolar deniyoruz. Oyuncu tercihlerini de buna göre yapıyoruz. Her maça ayrı bir senaryo ile çıkıyoruz.

İrfan Can'ın Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu. Ondan çok büyük beklentimiz var.



Ligin boyu kısaldı. Düşme hattı çok sıkıntılı, çok zorlu maçlar var önümüzde. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum."