Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler

'ndan - maçı öncesi flaş sözler

Teknik Sorumlusu , sarı lacivertlilerin ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:26 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:42
Emre Belözoğlu'ndan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler

Teknik Sorumlusu , maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Oynamak istediğimiz bir oyun var ama çok fazla zamanımız olmadığı için farklı senaryolar deniyoruz. Oyuncu tercihlerini de buna göre yapıyoruz. Her maça ayrı bir senaryo ile çıkıyoruz.

'ın 'nden 'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu. Ondan çok büyük beklentimiz var.

Ligin boyu kısaldı. Düşme hattı çok sıkıntılı, çok zorlu maçlar var önümüzde. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum."

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