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Son dakika transfer haberi: 'ye transferde iki rakip! ...

Son dakika transfer haberi: 'in 32. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0'lık skorla deviren Fenerbahçe diğer taraftan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde forvet hattı için gündeme gelen isim olmuştu. basını Marega'ya 'den iki takımın talip olduğunu duyurdu. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:39
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

'de yandan şampiyonluk yarışı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

Sarı-lacivertilerin yaz transfer döneminde ilk hedefi takıma golcü kazandırmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

Bu noktada ön plana çıkan ilk isim ise sezon sonunda Porto ile yollarını ayırması beklenen Moussa ...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

Kanarya, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak Porto'nun 'Pazarlık dahi yapmayız' restiyle karşılaşmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

3 YILLIK MUKAVELE İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Sezon sonunda serbest kalacak olan 'nın forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

WEST HAM UNITED VE C.PALACE DEVREDE

basını Malili orta saha oyuncusu için İngiltere ekibi West Ham'ın devrede olduğunu yazdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

Haberde Moussa için iki takımın yarış halinde olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

Ayrıca ekibi Crystal Palace'ın da için Porto ile iletişim halinde olduğu iddia edildi.

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