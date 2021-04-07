Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde iki rakip! Marega...

Fenerbahçe'de yandan şampiyonluk yarışı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor.
Fenerbahçe'de yandan şampiyonluk yarışı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor.
Sarı-lacivertilerin yaz transfer döneminde ilk hedefi takıma golcü kazandırmak.
Bu noktada ön plana çıkan ilk isim ise sezon sonunda Porto ile yollarını ayırması beklenen Moussa Marega...
Kanarya, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak Porto'nun 'Pazarlık dahi yapmayız' restiyle karşılaşmıştı.
3 YILLIK MUKAVELE İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; Sezon sonunda serbest kalacak olan Marega'nın Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı.
29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi.
WEST HAM UNITED VE C.PALACE DEVREDE
İngiliz basını Malili orta saha oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın devrede olduğunu yazdı.
Haberde Moussa Marega için iki takımın yarış halinde olduğu belirtildi.