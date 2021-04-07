Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından takımın başına Emre Belözoğlu getirilmişti. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte hem saha içinde hem de saha dışında flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE'DE HAVA DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin başlamasıyla birlikte hava değişti. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Futbol A Takım direktörlüğüne Emre Belözoğlu getirildi.
GALİBİYETLE BAŞLADI
Sarı-lacivertliler Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve 65 gün sonra iç sahada kazanma başarısı gösterdi.