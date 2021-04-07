Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberi: 'de gelişmesi! ...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen ilk sınavında 'in 32. haftasında engelini aşmayı bildi. Hem saha içi hem saha dışı konularda yönetime görüşlerini bildiren Belözoğlu'ndan flaş hamlesi geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:43
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

'de Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilmişti. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte hem saha içinde hem de saha dışında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

FENERBAHÇE'DE HAVA DEĞİŞTİ

'de döneminin başlamasıyla birlikte hava değişti. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Futbol A Takım direktörlüğüne Emre Belözoğlu getirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

GALİBİYETLE BAŞLADI

Sarı-lacivertliler Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında 'u 1-0 mağlup etti ve 65 gün sonra iç sahada kazanma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

ÖMER FARUK SÜRPRİZİ YAŞANIYOR

'nun takımın başına geçmesinin ardından Sarı Lacivertlilerde saha dışı konular da önem kazandı. Emre Belözoğlu'nun değer verdiği isimlerin başında gelen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞI...

'de sezon sonu sözleşmesi bitecek ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Eski teknik direktör Erol Bulut döneminde Süper Lig'de sadece 7 dakika süre alabilen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

SPORTİF DİREKTÖR OLARAK İKNA EDEMEDİ

Altyapıda antrenmanlara çıkan genç oyuncunun teknik sorumlu ile de arasının iyi olduğu biliniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Belözoğlu, futbolcu olarak son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını 'a takmıştı. Belözoğlu, sportif direktör olarak Ömer Faruk'u ikna edemedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

ÖMER FARUK İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen genç futbolcu ile yakından ilgilenmesine karşın yeni sözleşme için ikna edememişti. Belözoğlu ocak ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

'BİR KULÜBE İMZA ATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

"Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz 'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. 'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

BELÖZOĞLU GÖREVE GEÇER GEÇMEZ...

Ancak, 'de teknik sorumlu olarak 'nun gelmesinin ardından genç yetenek 'ın kararının değişip değişmeyeceği bilinmiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Önümüzdeki birkaç gün içinde vereceği karar 'ın sarı lacivert renklerle mi yoksa başka renklerle mi yola devam edeceğini ortaya koyacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

KUPADA 82 DAKİKA

Görevinden ayrılan eski teknik direktör Erol Bulut, 'a bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 3 karşılaşmada 82 dakika süre verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

Oyuncu bu sürede ne gol ne asist katkısı yaptı. Yeni sözleşmeyi imzalamadığı için altyapıya gönderilen oyuncu çalışmalarında orada devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

BUNDESLIGA EKİPLERİ PEŞİNDE

17 yaşındaki yeteneği Alman Bundesliga ekiplerinden başta Stuttgart olmak üzere Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi önemli takımlar kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulundu. Alınan bilgiye göre 'ın gelecek sezon kariyerine nerede devam edeceği birkaç gün içinde belli olacak. (Ajansspor)

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