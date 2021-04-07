Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Emre Belözoğlu...

'BİR KULÜBE İMZA ATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

"Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı.