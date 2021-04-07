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Kaptanı voleybolcu ile nişanlandı

camiasının mutlu günü... Kaptanı , eski oyuncusu ile düzenlenen merasimle nişanlandı. Çiftin kurdelesini Antrenörü Demirel kesti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:36 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:00
Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu voleybolcu Damla Çakıroğlu ile nişanlandı

'nun Kaptanı ve eski oyuncusu , evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çifti bugün takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

YÜZÜKLERİ VOLKAN TAKTI

, corona virüsü nedeniyle 'da düzenlenen merasime katılamazken, genç çiftin nişan yüzüklerini antrenörlerinden Demirel, taktı. Genç çiftin mutlulukları yüzünden okundu. Merasim sonrası bol bol fotoğraf çekimi yapıldı.

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