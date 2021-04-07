Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu voleybolcu Damla Çakıroğlu ile nişanlandı

Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu Damla Çakıroğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çifti bugün takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.
YÜZÜKLERİ VOLKAN TAKTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, corona virüsü nedeniyle Ankara'da düzenlenen merasime katılamazken, genç çiftin nişan yüzüklerini Fenerbahçe Futbol Takımı antrenörlerinden Volkan Demirel, taktı. Genç çiftin mutlulukları yüzünden okundu. Merasim sonrası bol bol fotoğraf çekimi yapıldı.