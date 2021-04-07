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'nun 'sinde esintileri!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde 'un yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan , ilk maçında 'u mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sinde Erol Bulut esintileri gözlendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:33
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sinde Erol Bulut esintileri!

Milli takımlarında olan futbolcular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle talebeleriyle uzun süreli vakit geçiremeyen , 'dan 3 puanı aldı. Ancak mücadele ve istatistikler selefi 'tan farklı olmadı. İşte madde madde Belözoğlu'nun takımı:

Bulut döneminden alıştığımız 4-1-4-1 ve 4-2-3-1'lik anlayışlarla mücadele edilerken, istatistiklerde de benzerlikler ortaya çıktı.

, Bulut döneminde yüzde 82.1'lik pas başarı yüzdesi yakaladı. Bu değer önceki akşam da yüzde 81 oldu. 4 20 şutunda 2 isabet bulan sarı-lacivertliler, şut sayısı ortalamasını 11'den 20'ye yükseltti.

İsabetli şut karnesi de 5,4'ten 2'ye geriledi.

Belözoğlu'nun takımı, 37 ortasının 27'sini adrese gönderemezken, burada da Bulut döneminin ilk haftalarını akıllara getirdi. (Sabah)

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