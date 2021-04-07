Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sinde Erol Bulut esintileri!

Milli takımlarında olan futbolcular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle talebeleriyle uzun süreli vakit geçiremeyen Emre Belözoğlu, Denizlispor'dan 3 puanı aldı. Ancak mücadele ve istatistikler selefi Erol Bulut'tan farklı olmadı. İşte madde madde Belözoğlu'nun takımı:



Bulut döneminden alıştığımız 4-1-4-1 ve 4-2-3-1'lik anlayışlarla mücadele edilerken, istatistiklerde de benzerlikler ortaya çıktı.



Kanarya, Bulut döneminde yüzde 82.1'lik pas başarı yüzdesi yakaladı. Bu değer önceki akşam da yüzde 81 oldu. 4 20 şutunda 2 isabet bulan sarı-lacivertliler, şut sayısı ortalamasını 11'den 20'ye yükseltti.



İsabetli şut karnesi de 5,4'ten 2'ye geriledi.



Belözoğlu'nun takımı, 37 ortasının 27'sini adrese gönderemezken, burada da Bulut döneminin ilk haftalarını akıllara getirdi. (Sabah)