Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

'YAKIŞANI YAPACAĞIZ'

Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Oyun anlamında kendimizi çok geliştirmeliyiz. Denizlispor karşısında ikinci yarıda oynadığımız futbolu kalan 9 haftaya en iyi şekilde yaymalıyız. Sahaya konsantre olup, saha dışında konuşulanlara kulaklarımızı tıkayacağız. İşimiz kolay değil. Son maçın son saniyesine kadar mücadelemiz sürecek.

Her maça final niteliğinde çıkıp, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kalan 9 maçımızda da 27 puana talibiz. Ne rakiplerimizi küçümseyeceğiz ne de ezileceğiz. F.Bahçe'ye yakışanı yapıp, hedefimizi kovalayacağız."