Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

Lider Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybettiği haftada Denizlispor karşısında çok önemli bir 3 puan alan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan öğrencilerine ilk uyarı geldi.
Karşılaşmanın ardından futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Belözoğlu, dün de Samandıra'da kısa bir konuşma yaptı.
Çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinen genç hoca, "Ancak dikkatli olmak zorundayız. Bir galibiyetle bizi şampiyon ilan etmeye başladılar. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu hataya düşmemeliyiz. Havaya girmek yok, ayaklarımız yere sağlam basmalı" dedi.