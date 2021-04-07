Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler alınan galibiyeti sonrası moral bulurken, Teknik Sorumlu temkinli konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:13 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

Lider Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybettiği haftada Denizlispor karşısında çok önemli bir 3 puan alan 'de teknik direktör 'ndan öğrencilerine ilk uyarı geldi.

Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

Karşılaşmanın ardından futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Belözoğlu, dün de Samandıra'da kısa bir konuşma yaptı.

Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinen genç hoca, "Ancak dikkatli olmak zorundayız. Bir galibiyetle bizi şampiyon ilan etmeye başladılar. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu hataya düşmemeliyiz. Havaya girmek yok, ayaklarımız yere sağlam basmalı" dedi.

Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

'YAKIŞANI YAPACAĞIZ'
Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Oyun anlamında kendimizi çok geliştirmeliyiz. Denizlispor karşısında ikinci yarıda oynadığımız futbolu kalan 9 haftaya en iyi şekilde yaymalıyız. Sahaya konsantre olup, saha dışında konuşulanlara kulaklarımızı tıkayacağız. İşimiz kolay değil. Son maçın son saniyesine kadar mücadelemiz sürecek.

Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

Her maça final niteliğinde çıkıp, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kalan 9 maçımızda da 27 puana talibiz. Ne rakiplerimizi küçümseyeceğiz ne de ezileceğiz. F.Bahçe'ye yakışanı yapıp, hedefimizi kovalayacağız."

Emre Belözoğlu futbolcuları işte böyle uyardı! "Havaya girmek yok"

SAMANDIRA'DA DURMAK YASAK
galibiyetiyle 32. haftayı kapatan , Malatya ile perşembe günü oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertlilerde; Denizli'ye karşı 11'de maça başlayanlar yenileme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir çalışmayla günü tamamladı. Bu arada teknik heyet ve futbolcuların neşeli halleri de objektiflere yansıdı.

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