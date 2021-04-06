Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Enner Valencia dinlendirildi

Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarına başladı! dinlendirildi

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında sahasında 'u 1-0'lık skorla devirerek 2. sıraya yükselen Fenerbahçe ara vermeden maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde ağrıları nedeniyle dinlendirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 14:51
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Enner Valencia dinlendirildi

, 'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde Futbol A Takım Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dün oynanan müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

, ve özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü, 'ın tedavisine devam edildi. ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.

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