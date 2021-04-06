Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan ofsayt yorumu! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe dün gece 9 puan aldı. Beşiktaş ve Galatasaray kaybetmişti, üstelik Fenerbahçe içeride Türkiye liginin en zayıf takımıyla oynuyordu. Maça baktığımızda Fenerbahçe iyi oynadı diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır! Aksine çok ama çok kötü oynadı. Son 5 dakikaya kadar neredeyse pozisyonu yok. Üstelik ilk yarıda çok net olmasa da Denizlispor'un önemli pozisyonları var. Ama Denizlispor sadece savunmaya çalıştı. Ne top tutabildiler ne de hücum edebildiler. Maç tıkandıkça tıkandı. İddia ediyorum o anda maçı seyreden tüm Fenerbahçeliler, 'Kazansak dahi bizim bu futbolla şampiyon olmamız çok zor' der gibiydiler. İkinci yarı Fenerbahçe baskıyı biraz daha artırdı ama kısır baskı. Top sürekli Fenerbahçe'de, Denizlispor defansından dönen topları alan Fenerbahçe ama sadece o kadar. Pozisyon yok. Ta ki yine Fenerbahçe'nin en önemli silahı olan duran topa kadar. 64. dakikada bir kornerde Samatta kalktı, arka direğe vurdu ve gol oldu. Bu dakikadan sonra yine çok keyifsiz bir futbol, çıkamayan bir Denizlispor, üretemeyen bir Fenerbahçe. Sonuçta çok kötü futbol oynayan Fenerbahçe, ligin en kötü takımını zar zor yendi. Denizlispor'un bence düşmesi kesin gibi. Hem puan olarak hem oyun olarak Süper Lig'in en kötüleri. Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile attığı bir golde VAR devreye girdi ve ofsayt diye golü iptal ettirdi. Karar doğru. Çünkü İrfan Can'ın şutunda top önce Szalai'ye çarpıyor ki Szalai o anda ofsayt değil, sonra da ofsaytta bulunan Samatta'nın şortuna çarpıp gol oluyor. Temas mutlak, şort da beden sayıldığına göre ofsayt kararı doğru.