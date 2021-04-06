Şampiyonluk Fener'i yandı!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe lig sonucusu Denizlispor'u Kadıköy'de 1-0 mağlup etti. Sarılacivertliler bu sonuçla Galatasaray'ı geçerek 62 puanla ikinci sıraya yükseldi. Bir maçı eksik lider Beşiktaş'la puan farkını ise 2'ye indirdi. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Kanarya, Kadıköy'de yine zorlandı. İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamadı. Konuk ekip Sagal, Sacko ve Rodallega ile önemli pozisyonları sonuçlandıramadı.

İkinci yarıda İrfan Can kahveci ve Bright Osayi Samuel'in girmesiyle hareketlenen Fenerbahçe, suskun forveti Samatta'nın 64'te attığı golle kazanmayı başardı. İrfan Can'ın son dakikalarda attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı Lacivertliler, 33. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Üst üste 6. deplasmanından eli boş dönen ve 25 puanla son sırada kalan Yukatel Denizlispor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.