İrfan’a VAR’dan iptal

rfan Can Kahveci’nin 83’teki golünü, VAR, ofsayttaki Samatta ‘kalecinin görüşünü engelliyor’ diye iptal etti.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:22Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin attığı gol VAR tarafından iptal edildi. Sarı-lacivertli oyuncu, 83. dakikada güzel bir korner organizasyonunda sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır orta sahayı gösterdi. Ancak VAR incelemesinde Samatta'nın kaleci Cenk'in önünü kapattığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Maç ofsayt atışı ile tekrar başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, nizami gollerinin iptal edildiğini savundular.