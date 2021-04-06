Fişek'ten 8. asist

Kornerden topu Mbwana Samatta’nın kafasına konduran Caner, ligde bu sezonki 8. asistini yaptı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:23Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin asistlerine devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, 64. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında sol ayağıyla topu ceza sahasına keserken, Samatta kafayla golü buldu. Bu Caner'in bu sezon ligdeki 8. asisti oldu. Sarı-lacivertli bek; Rizespor, Karagümrük, Göztepe, Denizlispor, Başakşehir, BB Erzurumspor ve Beşiktaş maçlarında da asist yaptı. İlk onbirde forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Caner takımın en etkili isimlerinden birisiydi.