Haberler Fenerbahçe Zeljko Obradovic için flaş karar! O takım teklif yapacak

için flaş karar! O takım teklif yapacak

'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulübün basketbol takımına unutulmaz anılar yaşatan efsane koç için önemli bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan habere göre, Obradovic'e teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:26
Zeljko Obradovic için flaş karar! O takım teklif yapacak

Basketbol Takımı ile EuroLeague şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız başarılara imza atan koç için Rus basınında önemli bir haber gündeme geldi.

Aktarılan bilgilere göre yönetimi, mevcut antrenör ile yolların ayrılması halinde Obradovic'in kapısını çalacak.

"TEKLİFİ DÜŞÜNECEK"
Öte yandan Rus bir Rus yazar konu ile ilgili yaptığı yorumda, "Dimitris Itudis CSKA yönetiminden çok şey istiyor. Yönetimin bu talepleri karşılayıp karşılamayacağını henüz bilmiyoruz. Eğer uzlaşma sağlanamazsa CSKA, Obradovic'in kapısını çalacak. Itudis gibi bir koçun ayrılığının ardından yerine geçecek isim Obra olmalıdır. Ancak biliyoruz ki Obradovic, CSKA gibi bir kulüp kendisinin kapısını çalması halinde bunu kesinlikle değerlendirecektir." dedi.


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