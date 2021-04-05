Haberler Fenerbahçe TOFAŞ Avrupa'da son maçına çıkıyor!

TOFAŞ Avrupa'da son maçına çıkıyor!

, ’ndeki mücadelesini yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmasıyla sonlandırıyor. Holon Toto Arena’da oynanacak son 16 turu I Grubu 6. hafta karşılaşması TSİ 19.30’da başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:34
TOFAŞ Avrupa'da son maçına çıkıyor!

FIBA play-off turu I Grubu 6. ve son haftasında TOFAŞ, -Credit Holon'a konuk oluyor. Grupta geçtiğimiz hafta 'yı mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, İsrail deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla bu sezonki Avrupa macerasına noktayı koymuş olacak. 'da yaşanan covid-19 maçları nedeniyle 'nde haftayı maç yapmadan geçiren temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunu 2 galibiyetle sonlandırmayı hedeflerken, ise grupta geçtiğimiz hafta sahasında aldığı galibiyetiyle son hafta maçları öncesi lider olarak 8'li Finallere katılmaya hak kazanmıştı. İki takım arasında Bursa'da oynanan karşılaşmada TOFAŞ, Hapoel Holon'a 93-81 kaybetmişti.

Yarın Holon Toto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu maçla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunu play-off turu oynamış bir şekilde kapatacak olan , gözünü ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirecek. Mavi Yeşilliler, ligde 12 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.

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