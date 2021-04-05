TOFAŞ Avrupa'da son maçına çıkıyor!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son haftasında TOFAŞ, Hapoel Unet-Credit Holon'a konuk oluyor. Grupta geçtiğimiz hafta Pınar Karşıyaka'yı mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, İsrail deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla bu sezonki Avrupa macerasına noktayı koymuş olacak. Petkimspor'da yaşanan covid-19 maçları nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde haftayı maç yapmadan geçiren Bursa temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunu 2 galibiyetle sonlandırmayı hedeflerken, Hapoel Holon ise grupta geçtiğimiz hafta sahasında aldığı Happy Casa Brindisi galibiyetiyle son hafta maçları öncesi lider olarak 8'li Finallere katılmaya hak kazanmıştı. İki takım arasında Bursa'da oynanan karşılaşmada TOFAŞ, Hapoel Holon'a 93-81 kaybetmişti.

Yarın Holon Toto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu maçla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunu play-off turu oynamış bir şekilde kapatacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, gözünü ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirecek. Mavi Yeşilliler, ligde 12 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.