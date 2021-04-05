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Son dakika transfer haberi: büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'de flaş gelişneler yaşanıyor... Sarı lacivertliler Portolu 'dan sonra, bir yıldız golcüye daha kanca attı. Golcüden yana yüzü gülmeyen , bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:59
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden
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için yaz transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden

Daha önce ile son sezonunu geçiren ve Portekiz kulübü ile anlaşma sağlayamayan ile temasa geçerek mesafe alan Sarı-Lacivertliler bir yıldız golcüye daha kanca attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden

Takvim'in haberine göre; Bu isim Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 30 yaşında ve 1.90 boyundaki Benteke. Belçikalı golcünün de sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden

İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK

Golcüden yana bu sezon yüzü gülmeyen Mame Thiam, Papiss Cisse ve Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan 'nin hem hem de Benteke'yi kadrosuna katmak istediği önümüzdeki sezon işini şansa bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden

Benteke ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden

LIVERPOOL SERVET ÖDEMİŞTİ

Benteke, 2016'nın yaz aylarında Liverpool'dan şimdi formasını giydiği Crystal Palace'a 31.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 yıldız golcü birden

Yine Benteke 2012'de Aston Villa'dan Liverpool'a 46.5 milyon Euro bedelle gitmişti. Sarı-Lacivertliler'in, Benteke'nin menajeri ile olumlu bir görüşme yaptğı da öğrenildi.

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