Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten cevabı! Sezon sonu...

ekiplerinden 'ta forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, bu sezon sergilediği başarılı performansla adından söz ettirirken, birçok takımının da transfer listesine girdi. Bonservisi 'de bulunan İranlı forvet, geleceği hakkında ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:53
Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

'nin sezon başında Ukrayna'nın takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, 'nde sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

Zorya formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki forvetin ismi kulüpleriyle anılmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

Sezon sonu 'ye geri dönecek olan Allahyar, geleceği hakkında İran'da Sahand Salari'ye flaş açıklamalarda bulundu.

Allahyar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"SAKATLIK NUMARASI YAPTIĞIMI DÜŞÜNDÜLER"
İnsanlar 'ye transfer olmak için Esteghlal'de sakatlık numarası yaptığımı düşünüyordu. Bu yanlış. 17 yaşımda Esteghlal ile sözleşme yenileme hakkım yoktu. Sezonun bitmesinden sonra 1 ay bekledim ve Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe'nin bu kadar taraftarı olması beni şaşırtmadı. Çünkü, Esteghlal'de oynuyordum ve ikisi de benzer şekilde çok taraftarı olan kulüpler. 'ya transfer olmak için Fenerbahçe'nin iyi bir adım olduğuna inandığım için bu transferi yaptım.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"
Yaz aylarında 'den ayrılmaya karar verdim. Kulüple düzgün şekilde iletişim kurduk. Bu kararı vermemdeki asıl faktör, genç bir oyuncu olmam ve sürekli oynamaya ihtiyacım olmasıydı. Zorya'yı seçtik. Çünkü, Zorya yetiştirici bir kulüptü ve birçok oyuncuyu büyük kulüplere satmıştı. Andriy Lunin, Zorya'dan direkt Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca, UEFA Ligi'nde de mücadele ettiler.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"ZORYA'DA GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ"
Zorya'ya transfer olmaya karar verdim. Sezonun ilk yarısında ligde ve Ligi'nde iyi işler çıkardık. Ligde 3 .sıradayız. 1 maçımız eksik ve ilk sıradan 7, ikinci sıradan 6 puan gerideyiz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Güçlü bir konumdayız. Shakhtar ve Dinamo Kiev gibi dominant takımları zorluyoruz.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM"
'deki durumum dolayısıyla neredeyse 1 sezonu oynamadan geçirdim. Zorya dışında gelen birçok teklif vardı. Portekiz'den bir kulüp, Belçika'dan bir kulüp, Ukrayna'dan iki kulüp ve Türkiye'den de birkaç kulübün teklifi vardı. Bazı teklifler çok daha iyiydi ama oynamak için Zorya'yı seçtim.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"ZORYA'YI SEÇTİM ÇÜNKÜ..."
Zorya'yı seçtim. Çünkü genç oyuncuları tercih ediyorlar. Genç oyunculara önem verİyorlar ve sonraki satışlarından gelir elde etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin büyük kulüplerinde böyle bir fırsat bulmak çok zordur. Orada çok kaliteli, ismi bilinen ve iyi kazanan oyuncular vardır. Sonuç olarak, Türkiye'de genç oyuncular oynamak zorunda. Oynamak istiyorlarsa da olağanüstü işler yapmaları gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM"
Herkesin hayatta bir hedefi vardır. Benim de var. Bence her türlü ihtimal gerçekleşebilir, bu benim samimi inancım. Hedeflerime ulaşabilirim. Tüm futbolcular 5 büyük ligden birinde oynamak ister. Ben de isterim. Ancak, başka büyük hedeflerim de var. Tüm dikkatimi Zorya ile sezonu bitirmeye verdim. Zorya ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. O zamana kadar kendimi göstermeyi istiyorum. Sezon bittikten sonra geleceğim için başka bir karar vereceğim.

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