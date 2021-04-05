Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM"

Herkesin hayatta bir hedefi vardır. Benim de var. Bence her türlü ihtimal gerçekleşebilir, bu benim samimi inancım. Hedeflerime ulaşabilirim. Tüm futbolcular 5 büyük ligden birinde oynamak ister. Ben de isterim. Ancak, başka büyük hedeflerim de var. Tüm dikkatimi Zorya ile sezonu bitirmeye verdim. Zorya ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. O zamana kadar kendimi göstermeyi istiyorum. Sezon bittikten sonra geleceğim için başka bir karar vereceğim.