Son dakika spor haberleri: Allahyar Sayyadmanesh'ten Fenerbahçe cevabı! Sezon sonu...

"SAKATLIK NUMARASI YAPTIĞIMI DÜŞÜNDÜLER"
İnsanlar Fenerbahçe'ye transfer olmak için Esteghlal'de sakatlık numarası yaptığımı düşünüyordu. Bu yanlış. 17 yaşımda Esteghlal ile sözleşme yenileme hakkım yoktu. Sezonun bitmesinden sonra 1 ay bekledim ve Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım.
"F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe'nin bu kadar taraftarı olması beni şaşırtmadı. Çünkü, Esteghlal'de oynuyordum ve ikisi de benzer şekilde çok taraftarı olan kulüpler. Avrupa'ya transfer olmak için Fenerbahçe'nin iyi bir adım olduğuna inandığım için bu transferi yaptım.
"OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"
Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdim. Kulüple düzgün şekilde iletişim kurduk. Bu kararı vermemdeki asıl faktör, genç bir oyuncu olmam ve sürekli oynamaya ihtiyacım olmasıydı. Zorya'yı seçtik. Çünkü, Zorya yetiştirici bir kulüptü ve birçok oyuncuyu büyük kulüplere satmıştı. Andriy Lunin, Zorya'dan direkt Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele ettiler.