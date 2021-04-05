Fenerbahçe Denizlispor maçı sonrası Emre Belözoğlu konuştu: Şampiyonluk için...

Denizlispor maçı sonrası sarı lacivertli kulübün Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu , maç sonrası konuştu.

"Herşeyden önce kazanmak güzel. Kalbi samimice bizle atan, Fenerbahçe'ye gönül vermiş ve her türlü derdini dert edinmiş bütün Fenerbahçelilere armağan oldu.

Camia zor bir dönemden geçiyor. Oyuncular Erol hocanın ayrılığından sonra reaksiyon koymak istediler. Biz, Erol hoca ile birlikte kulübümüze hizmet etmeye çalıştık. Oyuncular maçın ilk yarısında, oyuna reaksiyon vermek istediler.

İlk yarıda istediğimiz olmadı. İkinci yarıda daha çok set oyunu oynadık. Akabinde de pozisyonlar geldi. Golü attıktan sonra net pozisyonlara girdik. 2. yarı pozisyon vermedik, sadece 1 tane pozisyona girmeye çalıştı Denizlispor.

Şampiyon olmak için reaksiyonu verdik. Benim isteğim ve arzum oldu, takım doğru reaksiyon verdi. Rakiplerimizin de kaybettiğini düşündüğümüzde 1-0 iyi bir galibiyet oldu. İnşa etmek istediğimiz bir oyun var.

2. yarının bir bölümünde oynadığımız oyunun sürekliliği için pratik yapmalıyız. Sonunu mutlu bitireceğine inancım ve takımıma güvenim var.



12-13 yaşından beri futbolun içindeyim, belli bir yaştan sonra çok daha kolaylaşıyor futbol oynamak akıl koyuyorsanız. Futbol zor bir oyun ama aynı zamanda çok daha kolay hale getirmek için opsiyonlar koyuyoruz. 5 dakika oynayandan 90 dakika oynayana kadar teşekkür ediyorum. Bugün Gustavo 12 km koştu. Toplam 122 km koştuk. Oyunun kalitesini arttırmak için de biraz pratiğe ihtiyacımız var."