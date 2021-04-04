Haberler Fenerbahçe Vesely en az 2 hafta yok

en az 2 hafta yok

'ndeki maçında sakatlanan 'nun Çek pivotu 'nin sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Vesely en az 2 hafta yok

Tedavisine başlanan Çek pivotun durumunun iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verileceği açıklandı. Aynı maçta diz travması geçiren 'nun durumunun ise karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirileceği dile getirildi.

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