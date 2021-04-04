Tedavisine başlanan Çek pivotun durumunun iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verileceği açıklandı. Aynı maçta diz travması geçiren De Colo'nun durumunun ise Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirileceği dile getirildi.
Vesely en az 2 hafta yok
THY Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçında sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Vesely'nin sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50