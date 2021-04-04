Vesely en az 2 hafta yok

Tedavisine başlanan Çek pivotun durumunun iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verileceği açıklandı. Aynı maçta diz travması geçiren De Colo'nun durumunun ise Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirileceği dile getirildi.