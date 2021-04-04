Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Sergio Agüero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberi: bombası patlıyor! ...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler gündemine 'de oynayan dünya yıldızı geldi. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:41
Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

Uzundurukan, 'in yıldız golcüsü ile sarı lacivertlilerin ilgilendiğini duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

"'nin sezon başında transfer ettiği golcülerin hayal kırıklığı yaratması, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transferi hayal gibi görünen bir dünya yıldızını gündemine almasına neden oldu."

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

"Bu yıldız oyuncu ... 'Kün' lakaplı forvetin, 30 Haziran 2021'de Manchester City ile sözleşmesi bitiyor."

Son dakika transfer haberi: Sergio Aguero bombası patlıyor! Fenerbahçe...

"Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Atletico'dan M. City'e 2011'de 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu."

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