Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.
Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.
Uzundurukan, Premier Lig'in yıldız golcüsü ile sarı lacivertlilerin ilgilendiğini duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği golcülerin hayal kırıklığı yaratması, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transferi hayal gibi görünen bir dünya yıldızını gündemine almasına neden oldu."
"Bu yıldız oyuncu Sergio Agüero... 'Kün' lakaplı forvetin, 30 Haziran 2021'de Manchester City ile sözleşmesi bitiyor."
"Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Atletico'dan M. City'e 2011'de 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu."