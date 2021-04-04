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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi son durum ne? ...

’de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle ligde oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. Bu sezon iç sahada lig tarihinin en kötü performansına imza atan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumları belli oldu. Tesislerde düz koşulara başlayan ve , Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan ameliyat olan da sahadaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 12:29 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 12:29
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi son durum ne? Mesut Özil...

'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, yeşil-siyahlılara ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Bu müsabakaların 9'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Denizlispor'a karşı son mağlubiyetini Mart 2005'te 2-0'lık skorla deplasmanda aldı.

FENERBAHÇE EVİNDE KAYIP
Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, lig tarihinde sahasında tek sezonda en fazla beş maçlık galibiyet hasreti yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990 yılının eylül ve ekim ayları arasında 5 karşılaşmadan 3 puan çıkaramamıştı.


OZAN TUFAN ÖN PLANDA
Bu sezon ligde 5 gol, 5 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlayan , 2019-2020 sezonunda 6 gol ve 5 asistle oynamıştı. Bir süredir 11'den uzak olan Ozan'ın, Denizlispor karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK!
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan , ve , Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde , , , , ve ise sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.


MESUT ÖZİL YENİ MALATYASPOR MAÇINDA SAHADA!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in 33. hafta oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA
Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.

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