Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Son dakika spor haberi: 'den kaleci bombası! satılırsa...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de şimdiden merak konusu oldu. Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de . Performansı ile dev kulüplerin transfer listesine giren Bayındır'ın takımdan ayrılması halinde yerine gelecek isim de şimdiden belli. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:01
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

'de şampiyonluk mücadelesi veren 32. haftada Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılmak ve çıkışını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Bu sezon başarılı performans gösteren da dev kulüplerin transfer listesine girdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

"FENERBAHÇE İYİ KALECİLERE SAHİP"

kaleci antrenörü Michael Kraft, sarı-lacivertli ekibin file bekçisi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte o sözler:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

"Tabii ki geliştirmesi gereken bazı noktalar var. İlk olarak yan toplar hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Toplara nasıl girileceği konusunda çalışıyoruz. İkinci olarak topa karşı kalecinin göstereceği reaksiyon da önemli.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Topu beklememesi gerekiyor. Açıyı kapatması için topa odaklanması, topa yönelmesi gerekiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Bir de aynı şekilde kaleci, forvetle karşı karşıya kaldığı zaman, geride durmaktan ziyade daha öne çıkmalı, vücudunu göstermeli ve gol pozisyonunu kapatmalı. Bu gibi önemli konuların üstünde duruyoruz."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

ALTAY İÇİN 25 MİLYON EURO CİVARI

Bu sezon yaptığı kurtarışlarla 'nin en önemli performanslarından birine imza atan 'a Ajax ve Tottenham'ın ilgi gösterdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istese de gelecek teklife göre durum değişebilir. Sarı-lacivertliler genç oyuncu için 25 milyon euro civarında bir ücret bekliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

ALTAY GİDERSE MERT GELECEK

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'nin 'ı satması halinde kaleyi Mert Günok'a emanet edeceğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Uzundurukan, ayrıca Berke Özer'in de 'ye geri döneceğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Uzundurukan, "Berke geri dönse de birinci kaleci olmayacak kale Mert Günok'a emanet edilecek" dedi.

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