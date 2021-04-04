Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci bombası! Altay satılırsa...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 32. haftada Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 32. haftada Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılmak ve çıkışını sürdürmek istiyor.
Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor.
Bu sezon başarılı performans gösteren Altay Bayındır da dev kulüplerin transfer listesine girdi.
"FENERBAHÇE İYİ KALECİLERE SAHİP"
Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft, sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Altay Bayındır hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte o sözler:
"Tabii ki geliştirmesi gereken bazı noktalar var. İlk olarak yan toplar hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Toplara nasıl girileceği konusunda çalışıyoruz. İkinci olarak topa karşı kalecinin göstereceği reaksiyon da önemli.
Topu beklememesi gerekiyor. Açıyı kapatması için topa odaklanması, topa yönelmesi gerekiyor.
Bir de aynı şekilde kaleci, forvetle karşı karşıya kaldığı zaman, geride durmaktan ziyade daha öne çıkmalı, vücudunu göstermeli ve gol pozisyonunu kapatmalı. Bu gibi önemli konuların üstünde duruyoruz."
ALTAY İÇİN 25 MİLYON EURO CİVARI
Bu sezon yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin en önemli performanslarından birine imza atan Altay Bayındır'a Ajax ve Tottenham'ın ilgi gösterdiği iddia edildi.
Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istese de gelecek teklife göre durum değişebilir. Sarı-lacivertliler genç oyuncu için 25 milyon euro civarında bir ücret bekliyor.
ALTAY GİDERSE MERT GELECEK
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Altay'ı satması halinde kaleyi Mert Günok'a emanet edeceğini duyurdu.
Uzundurukan, ayrıca Berke Özer'in de Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi.
Uzundurukan, "Berke geri dönse de birinci kaleci olmayacak kale Mert Günok'a emanet edilecek" dedi.