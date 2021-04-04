Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin girişimleri sürüyor! Süper Lig'de Kenan Karaman savaşı

Transferin gözde isimlerinden Kenan Karaman için Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Emre Belözoğlu'nun teklif yaptığı milli futbolcunun taliplileri oldukça fazla. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki forvetle İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria da ciddi şekilde ilgileniyor. Belözoğlu'nun gelecek sezon mutlaka takımda görmek istediği golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Karaman, Bundesliga 2'de bu sezon 7 gol attı.