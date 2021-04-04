Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin girişimleri sürüyor! Süper Lig'de Kenan Karaman savaşı

Son dakika spor haberi: 'nin girişimleri sürüyor! Süper Lig'de savaşı

Son dakika spor haberi... Önümüzdeki sezon hazırlıkları için de kolları sıvayan , milli futbolcu için yurt içinden ezeli rakiplerinin yanı sıra ve ile çekişiyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin girişimleri sürüyor! Süper Lig'de Kenan Karaman savaşı

Transferin gözde isimlerinden için girişimlerini sürdürüyor. 'nun teklif yaptığı milli futbolcunun taliplileri oldukça fazla. , ve 'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki forvetle ekipleri ve da ciddi şekilde ilgileniyor. Belözoğlu'nun gelecek sezon mutlaka takımda görmek istediği golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. ile sözleşmesi bitecek olan Karaman, 'de bu sezon 7 gol attı.

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