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Güneş’in işi kolay değil

kaleci antrenörü Michael Kraft, Bayındır'ın gelişimi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Güneş’in işi kolay değil

Kraft, "Onu 'dayken izlemiştim. O dönemlerde de iyi oynuyordu ama bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyordu. Yan toplar hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Toplara nasıl girileceği, karşı karşıya pozisyonlarda açıyı kapatması konusunda çalışıyoruz. Bence 'da oynamaya hazır. Büyük maçlarda fantastik performanslar gösterdi. Ancak 2 yaş büyük ve o da başarılı. 'in işi kolay değil" diye konuştu.

SÖZER HARİKA TAKTİSYEN
Kraft, 'nun yardımcılığına getirilen 'i de överek, "Erdinç Sözer'i iyi tanıyorum. Daha önce ile birlikte 'de oynamıştım. Sözer harika bir taktik bilgisine ve iyi idmanlar yaptırma potansiyeline sahip bir insan. Gelişinin Emre Belözoğlu için de çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.

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