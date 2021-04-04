Kraft, "Onu Almanya'dayken izlemiştim. O dönemlerde de iyi oynuyordu ama bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyordu. Yan toplar hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Toplara nasıl girileceği, karşı karşıya pozisyonlarda açıyı kapatması konusunda çalışıyoruz. Bence Milli Takım'da oynamaya hazır. Büyük maçlarda fantastik performanslar gösterdi. Ancak Uğurcan 2 yaş büyük ve o da başarılı. Şenol Güneş'in işi kolay değil" diye konuştu.

SÖZER HARİKA TAKTİSYEN

Kraft, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer'i de överek, "Erdinç Sözer'i iyi tanıyorum. Daha önce Labbadia ile birlikte Köln'de oynamıştım. Sözer harika bir taktik bilgisine ve iyi idmanlar yaptırma potansiyeline sahip bir insan. Gelişinin Emre Belözoğlu için de çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.