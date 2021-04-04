Bulut: Ayrılığı beklemiyordum

Görevine son verilen Erol Bulut, Milliyet'e konuştu. Bulut, ayrılığı beklemediğini belirterek, "Son 4 yılın en iyi puan ortalamasına sahiptik ve daha 10 hafta vardı. Deplasmanda tarihe geçen sonuçlar aldık. Takımı şampiyonluk yarışının içinde tuttuk. Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Dostça ayrıldık. Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim. Şampiyonlukları beni mutlu eder" ifadelerini kullandı.