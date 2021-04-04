Baykam, "TFF'den 2015'te bir yanıt geldi. Gelen yanıtta 'futbol ailesinin dışındasınız' diye başvurumuzu değerlendirme dışında tuttuklarını yazılı olarak bize bildirdiler. Ret yanıtı verilmedi" dedi. Fenerbahçe, başvurunun daha önce alınmış bir karara atıf yapılarak reddedilmemesinin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan'ın iddia ettiği gibi daha önce (2000'li yıllarda) verilmiş bir ret kararı olmadığını gösterdiğini savundu. Fenerbahçe'nin resmi başvurusu TFF tarafından halen değerlendiriliyor.
1959 öncesi için ret kararı yok!
Fenerbahçeli ressam Bedri Baykam, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF'ye 2014'teki başvuruyu Ferruh Tanay ile birlikte bireysel olarak kendisinin yaptığını söyledi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50