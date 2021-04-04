1959 öncesi için ret kararı yok!

Baykam, "TFF'den 2015'te bir yanıt geldi. Gelen yanıtta 'futbol ailesinin dışındasınız' diye başvurumuzu değerlendirme dışında tuttuklarını yazılı olarak bize bildirdiler. Ret yanıtı verilmedi" dedi. Fenerbahçe, başvurunun daha önce alınmış bir karara atıf yapılarak reddedilmemesinin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan'ın iddia ettiği gibi daha önce (2000'li yıllarda) verilmiş bir ret kararı olmadığını gösterdiğini savundu. Fenerbahçe'nin resmi başvurusu TFF tarafından halen değerlendiriliyor.