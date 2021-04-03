Talih kuşu

Sarı-lacivertli takıma devre arasında transfer olan ve büyük beğeni toplayan Attila Szalai'nin performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Macar futbolcunun ülkesinde yayın yapan Blikk gazetesinde yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Leicester City'nin 23 yaşındaki stoperle ilgilendiği iddia edildi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de forma giydiği Leicester City bu transferi gerçekleştirirse bir rekorun da kırılabileceği haberde yer aldı. Macar basını, Attila Szalai'nin 25 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olabileceğine vurgu yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Ayrıca "Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalı Macar futbolcu olacak" ifadeleri kullanıldı. Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den 2 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Söz konusu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe yarım sezonda oyuncudan 23 milyon euro kazanç elde edecek. Bu da yönetimin elini çok rahatlatacak. 1.92 boyundaki sol stoperin sarı-lacivertliler ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Yıldız isim, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

VERİLERİ GÖZ DOLDURDU

Sarı-lacivertli takımda 12 maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı, maç başına yüzde 86 başarılı pas, 3.1 hava topu kazanma, yüzde 69 ikili mücadele kazanma ortalamaları tutturmayı başardı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Sarı-lacivertli yönetim de Avrupa Şampiyonası sonrası yüksek bedelle satmayı planladığı 23 yaşındaki stoperin bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Attila Szalai, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Macaristan'da formasıyla 3 karşılaşmada en çok top kapan savunma oyuncusu olmuştu.

105

Kulüp kariyerinde 105 maçta forma giyen Szalai, 8 gol, 5 asist üretti. Oyuncu, Fenerbahçe ile de 1 gol buldu. Milli forma ile 11 kez sahaya çıktı.