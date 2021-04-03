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Talih kuşu

Blikk gazetesine göre; devi 25 milyon euro’yu gözden çıkardı. Transfer gerçekleşirse devre arasında aldığı oyuncudan 23 milyon euro kâr elde edecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:27 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Talih kuşu

Sarı-lacivertli takıma devre arasında transfer olan ve büyük beğeni toplayan 'nin performansı kulüplerinin dikkatini çekti. Macar futbolcunun ülkesinde yayın yapan Blikk gazetesinde yer alan habere göre, ekibi 'nin 23 yaşındaki stoperle ilgilendiği iddia edildi. ve 'in de forma giydiği Leicester City bu transferi gerçekleştirirse bir rekorun da kırılabileceği haberde yer aldı. Macar basını, Attila Szalai'nin 25 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olabileceğine vurgu yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Ayrıca "Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalı Macar futbolcu olacak" ifadeleri kullanıldı. Ocak ayında 'dan 'e 20 milyon euro'ya transfer olan rekoru elinde tutuyor. , Attila Szalai'yi Güney Kıbrıs ekibi 'den 2 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Söz konusu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe yarım sezonda oyuncudan 23 milyon euro kazanç elde edecek. Bu da yönetimin elini çok rahatlatacak. 1.92 boyundaki sol stoperin sarı-lacivertliler ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Yıldız isim, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

VERİLERİ GÖZ DOLDURDU
Sarı-lacivertli takımda 12 maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı, maç başına yüzde 86 başarılı pas, 3.1 hava topu kazanma, yüzde 69 ikili mücadele kazanma ortalamaları tutturmayı başardı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Sarı-lacivertli yönetim de Avrupa Şampiyonası sonrası yüksek bedelle satmayı planladığı 23 yaşındaki stoperin bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Attila Szalai, 'nde 'da formasıyla 3 karşılaşmada en çok top kapan savunma oyuncusu olmuştu.

105
Kulüp kariyerinde 105 maçta forma giyen Szalai, 8 gol, 5 asist üretti. Oyuncu, Fenerbahçe ile de 1 gol buldu. Milli forma ile 11 kez sahaya çıktı.

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