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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den birlik mesajı! Yemekte buluştular

Başkanı ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren  ile ’nde düzenlenen barbekü organizasyonunda buluştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:57
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den birlik mesajı! Yemekte buluştular

Başkanı ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren ile 'nde düzenlenen barbekü organizasyonunda buluştu.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonuna Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve , teknik ve idari heyet, oyuncular, Genel Koordinatörü ile personel katıldı. Barbekü organizasyonunda keyifli anlar yaşanırken; başkan Ali Koç da yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti. Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.


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