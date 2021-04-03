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Son dakika spor haberi: 'ye Lemos müjdesi! talip oldu

Son dakika haberleri... 'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen bazı isimlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, sezon sonu bu oyuncularla yollarını ayıracak. Sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında kalan 'a sürpriz bir talip çıktı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 08:58
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Lemos müjdesi! Las Palmas talip oldu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , hem yaz transfer döneminde hem de ocak ayında önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan 'un geleceği belirsizliğini koruyor.

'in aktardığı habere göre basını 'ın, eski futbolcusunu kadrosuna katmak için sezon sonunda teklif yapacağını iddia etti. 25 yaşındaki stoper, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 karşılaşmada 773 dakika süre aldı.

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