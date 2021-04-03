Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

Son dakika haberleri... Bu sezon ligde istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takım 'ın yerine aradığı stoperi 'de buldu. İşte ayrıntılar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

'de bu sezon istediği sonuçları alamayan , teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

Sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet edilen sarı-lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

'de sezonun en sıkıntılı bölgesi olarak görülen stopere takviye yapılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

Takvim'de yer alan habere göre 'ın yerine yerli bir stoper almayı düşünen 'de Atakan Çankaya sesleri yükseliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertliler sezon sonunda serbest kalacak olan 22 yaşındaki yıldızla masaya oturacak. Bu arada, genç futbolcuyla Galatasaray da yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

ATAKAN ÇANKAYA KİMDİR?

Atakan Rıdvan Çankaya, 25 Haziran 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç futbolcu, hem stoper hem de önlibero mevkilerinde görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı yerli stoperi buldu! Sezon sonunda...

Kariyerine Altay altyapısında başlayan Atakan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaraspor'da forma giydikten sonra 2020'de Ankaragücü'ne transfer oldu. Bu sezon 21 maçta görev alan ve 1 gol atan genç savunmacının güncel piyasa deperi ise 1.4 milyon euro...

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