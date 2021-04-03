Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den Vesely ve Nando De Colo açıklaması!

Son dakika: 'den ve açıklaması!

'de ile karşılaşan 'da ve , sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertlilerden iki yıldızla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre en az iki hafta parkelerden uzak kalacak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 13:33
Son dakika: Fenerbahçe'den Vesely ve Nando De Colo açıklaması!

'de ile karşılaşan 'da ve , sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertlilerden iki yıldızla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre en az iki hafta parkelerden uzak kalacak...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Beko'nun 2 Nisan Cuma günü Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo'nun durumları hakkında takım doktorumuz açıklamalarda bulundu.

Takım doktorumuzun açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncumuz Jan Vesely'nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) 'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.

Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."

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