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Son dakika FB haberleri | Fenerbahçeli yıldıza 'den sürpriz talip!

Sezona flaş transferlerle başlayan , özellikle hücum bölgesine transfer ettiği isimlerden beklediği katkıyı alamadı. , , , ve gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, net bir golcü performansı bulamadı. 'da 'emekliliğe hazırım' diyen Papiss Cisse'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 12:13
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip!

'de gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan , hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim ise 'de forma giyen Papiss oldu. Fenerbahçe, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Senegalli futbolcunun, 1 yıl sözleşme uzatma opsiyonunu elinde tutuyor. 'un yerine gelen teknik sorumlu 'nun kalan maçlarda tecrübeli ismi oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sezon başında transfer ettiği Ideye ve ara dönemde takıma kazandırdığı 'in durumunu masaya yatırmayı planlayan Göztepe yönetimi ise daha önce de ismi gündeme gelen Papiss Cisse için nabız yoklamaya başladı.

'ın haberine göre 35 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 karşılaşmaya çıkarken 4 kez fileleri sarstı, iki kez de gol pası verdi. Gorica'dan kiraladığı Ndiaye'nin de bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu sezonun tamamlanmasının ardından Papiss Cisse'yi takıma monte ederek gol problemini tamamen çözmek istiyor.

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