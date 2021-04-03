Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

Ayrıca Aziz Yıldırım G.Saray'a: "Bu ülkeye şikeyi sokan G.Saray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimin suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış."

ŞEREFLİ BİR İNSANIM

Mustafa Cengiz'e: "Ben yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok. Ben, Mustafa Cengiz'in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allah'a şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler."

BÖYLE BİR ÖRGÜT YOKTU

Ali Koç'a: "Ali Bey'e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. F.Bahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk."