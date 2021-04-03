Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! ve ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler 1 Nisan tarihinde 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin önemli açıklamalar yaparken, araya 'ın girmesi tansiyonu yükseltmişti. Sarı kırmızılılar, eski Fenerbahçe Başkanı 'ın da 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuru yaptığını ve reddedildiğini iddia ederken, Aziz Yıldırım bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. 'da konu ile ilgili önemli ifadeler kullanan Yıldırım'ı, bir de Başkanı aradı. İşte yaşanalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:11
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

Milli maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de 2020- 21 sezonu şampiyonluk yarışı, 1959 yılından önceki şampiyonluk tartışmalarının gölgesinde 3 Mart Cumartesi tekrar başlayacak.

· 6 Mart 2021: , saat 19.07'de resmi sitesinden "1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğumuz için 'ye resmi başvurumuzu gerçekleştirdik" açıklamasını yayınladı.

· 25 Mart 2021: Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada F.Bahçe'nin başvurusunun reddi için TFF'ye 6 sayfalık yazı gönderdiklerini duyurdu.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

TARTIŞMA ZİRVE YAPTI

1 NİSAN 2021: F.Bahçe ve G.Saray arasındaki 'Yıldız Savaşları'nın en çetin mücadelesi 1 Nisan yaşandı.

· Önce F.Bahçeli Yönetici Metin Sipahioğlu FBTV'de 28 şampiyonluğun neden sayılması gerektiğini açıkladı.

· Daha sonra Başkan Yardımcısı Yusuf Günay GSTV'de 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların sayılmasının hukuka ayrıkı olduğunu ileri sürdü.

· Günün sürprizine ise 'de gerçekleşen başkanlık yarışında Ali Koç'a kaybetmesinin ardından mümkün olduğunca gözlerden uzak kalmayı tercih eden eski başkan imza attı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

AZİZ YILDIRIM "FENERBAHÇE'NİN YANINDAYIM" DEDİ

Sarı lacivertlilerin eski başkanı 'a verdiği röportajda "Kavgaya beni karıştırmayın. Galatasaray adına utandım, yalan söylüyorlar. Aziz Yıldırım üstünden Fenerbahçe Kulübü'nün yönetimine savaş ilan ettiler. Ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Haklı olduğu tüm davalarda da savunucusuyum. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. G.Saray bunu kafasına iyice soksun" diyerek hem 'Yıldız Savaşları'nda 'nin yanında olduğunu açıkladı hem de ezeli rakip 'a sert bir dille tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

Özdemir, Yıldırım'a 'Başvuru yapmış mıydınız?' diye sordu

· TV'ye röportaj vermeden önce ise Zorlu Center'de bulunan Parle Restaurant'ta otururken, uzun yıllar birlikte çalıştığı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. İkili arasında şöyle bir diyalog geçti:

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

· Nihat Özdemir: Siz geçmişte şampiyonluklar için başvuruda bulundunuz mu?

· Aziz Yıldırım: Yok Başkanım. Ancak öyle konuşuluyordu.

· Nihat Özdemir: Yeşildirek Kulübü bile şampiyonluğunun tescil edilmesi adına başvuruda bulundu.

· Aziz Yıldırım: Yapma ya!

Ortalığı biraz boş bıraktık ama kongrede konuşacağım

önceki gün 'da G.Saray'a halefi Ali Koç'a ve F.Bahçe yönetimine yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

YEŞİLDİREK 1960-61 İSTANBUL MAHALLİ LİGİ ŞAMPİYONU

İstanbul'un bir semt takımı olan Yeşildirek 1951 yılında kurulurken 1961'de Süper Lig'de oynadı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

Fenerbahçeli efsane Alparslan Eratlı'nın da formasını giydiği, yine sarı lacivertlilerin efsane kalecilerinden Cihat Arman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeşildirek şu an Amatör Lig'de mücadele ediyor.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

Yeşildirek'in İstanbul Mahalli Ligi 1960-61 sezonunda şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

'nin 28 şampiyonluğun tanınmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Sarı lacivertliler gibi 1959 öncesi şampiyonluk yaşayan kulüplerin de 'nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

ŞİKEYİ ÜLKEYE G.SARAY SOKTU

Ayrıca G.Saray'a: "Bu ülkeye şikeyi sokan G.Saray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimin suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama karışmış."

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

ŞEREFLİ BİR İNSANIM

Mustafa Cengiz'e: "Ben yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok. Ben, Mustafa Cengiz'in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allah'a şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler."

BÖYLE BİR ÖRGÜT YOKTU

Ali Koç'a: "Ali Bey'e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. F.Bahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk."

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

VARLIKLARDAN BAHSEDEN YOK

F.Bahçe yönetimine: Ortalığı biraz boş bıraktık ancak önümüzdeki mali kongrede konuşma yapacağım. Hep borçtan bahsediyorlar, fakat mal varlıklarından bahseden yok. (Hürriyet)

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