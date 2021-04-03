Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kritik telefon! Aziz Yıldırım ve Nihat Özdemir...

Milli maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de 2020- 21 sezonu şampiyonluk yarışı, 1959 yılından önceki şampiyonluk tartışmalarının gölgesinde 3 Mart Cumartesi tekrar başlayacak.
· 6 Mart 2021: Fenerbahçe, saat 19.07'de resmi sitesinden "1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğumuz için TFF'ye resmi başvurumuzu gerçekleştirdik" açıklamasını yayınladı.
· 25 Mart 2021: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada F.Bahçe'nin başvurusunun reddi için TFF'ye 6 sayfalık yazı gönderdiklerini duyurdu.