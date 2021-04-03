Belözoğlu'nun savunmada da Szalai'nin yanında Serdar Aziz'in yerine yeniden Tisserand'a şans verebileceği gelen haberler arasında.

Bu değişikliğin amacı ise Marcel Tisserand'ın topu oyuna sokma konusunda Serdar'a göre daha etkili olması.