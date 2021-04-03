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’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak | Taşları yeniden döşeyecek

Ozan Tufan’ı yeniden ilk onbire monte edecek olan , Tisserand’a da şans verebilir. Hücum hattı ise yarınki son idmanda şekillenecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:22 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Süper Lig'de pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek 'de teknik sorumlu sistemle birlikte kadroda da değişikliğe hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Son dönemde kulübeye çekilen Ozan Tufan yeniden ilk 11'e monte edilecek ilk isim.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Orta sahada ileriye dönük oynayacak formda oyuncunun, on numara bölgesindeki Pelkas'ın yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Belözoğlu'nun savunmada da Szalai'nin yanında Serdar Aziz'in yerine yeniden Tisserand'a şans verebileceği gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Bu değişikliğin amacı ise Marcel Tisserand'ın topu oyuna sokma konusunda Serdar'a göre daha etkili olması.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Merakla beklenen hücum hattı ise yarın yapılacak son idmanda şekillenecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Osayi Samuel, Valencia ve Samatta favori görünse de Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Cisse de rekabetin içinde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ofansif sisteme geçişle 11’de rötuşlar olacak

Öte yandan Ozan'ın orta sahaya dönmesiyle Luiz Gustavo ve Sosa'dan birisi kulübeye gidecek. Bu konudaki tercih maçın zorluğuna ve rakibe göre yapılacak. Son kararı verecek.

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