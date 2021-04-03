Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuştu! "Erken..."

22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi.
AURELIO VE VOLKAN DEVAM
Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.
BULUT SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Bulut'un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı.