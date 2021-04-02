Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

Fenerbahçe Kulübü'nün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
Fenerbahçe Kulübü'nün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerin bu talebi sosyal medyada tartışılmaya devam ederken Galatasaray'ın karşı tavrı iki kulübü karşı karşıya getirdi.
Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu başkanı Metin Sipahioğlu kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ve yıldız hesabına katılması yönündeki taleplerini yinelemişti.
Galatasaray ise jet bir yanıt verdi ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı-lacivertlilerin bu başvurusunun hukuki olmadığını dile getirdi.
İki ezeli rakip karşılıklı demeç savaşları verirken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti.
Sosyal medyada "Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin; şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF'ye yaptığı başvurunun reddedildiği" şeklinde çıkan iddialara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir' cevap verdi.
"HENÜZ KARAR VERMEDİK"
Akşam'a konuşan Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.