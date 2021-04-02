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Son dakika spor haberleri: 'den 'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuru ezeli rakibi 'ın tepkisini çekti. İki takım da karşılıklı demeç savaşları verirken 'nun tavrı merak ediliyordu. Başkanı , söz konusu şampiyonluk talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 09:36
Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

Kulübü'nün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

Sarı-lacivertlilerin bu talebi sosyal medyada tartışılmaya devam ederken 'ın karşı tavrı iki kulübü karşı karşıya getirdi.

Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu başkanı Metin Sipahioğlu kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ve yıldız hesabına katılması yönündeki taleplerini yinelemişti.

Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

ise jet bir yanıt verdi ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı-lacivertlilerin bu başvurusunun hukuki olmadığını dile getirdi.

Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

İki ezeli rakip karşılıklı demeç savaşları verirken gözler 'na çevrilmişti.

Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

Sosyal medyada "'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin; şampiyonluk olarak tescil edilmesi için 'ye yaptığı başvurunun reddedildiği" şeklinde çıkan iddialara Başkanı ' cevap verdi.

Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"
Akşam'a konuşan Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.

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