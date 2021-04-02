Son dakika spor haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap!

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Akşam'a konuşan Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.