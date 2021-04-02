Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

Son dakika spor haberleri: kanunları! İşte 'de yaşanan değişiklikler

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar teknik sorumlu görevine getirildi. 'da uzun yıllar çalışmış ise Belözoğlu'nun yardımcısı oldu. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu takımın başında idmanlara çıkmaya başlarken kalan haftalarda maksimum puanı almak için kollar sıvandı. Bulut'un ardından kalan maçlarda farklı bir takım ortaya koymayı amaçlayan 'da bazı değişiklikler yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 12:20
Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

Yaz transfer döneminden bu yana yaptığı birçok transferle şampiyonluğun en büyük favorisi olan 'de sürpriz kayıplar işleri zorlaştırdı.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

Kötü gidişatın ardından sarı lacivertli yönetim teknik direktör ile yolları ayırıp göreve 'nu getirmişti.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

Derbileri bitiren sarı-lacivertliler sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor (D), Gaziantep, Başakşehir (D), Kasımpaşa, Alanyaspor (D), Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor ve Kayserispor (D) maçlarına çıkacak.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

Artık puan kaybetme kredisi çok fazla kalmayan 'nin zirvedeki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray birbirleriyle oynayacak. Bu maçtan çıkacak her türlü sonuç sarı-lacivertli takımın işine yarayacak.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

İDMAN SÜRELERİNİ KISALTTI!
Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktörü kalan on maçta farklı bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. 'tan farklı olarak antrenman sürelerini kısaltan Belözoğlu çift kale maçlarda fiziksel temasa önem veriyor.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

MAÇLARIN PROVASI YAPILIYOR!
"Maçlar böyle sert ve temaslı geçecek" ifadesini kullanan Belözoğlu bunların provasını idmanlarda yapıyor. Genç çalıştırıcının üzerinde durduğu bir başka konu ise pas oyunu.

Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu kanunları! İşte Fenerbahçe'de yaşanan değişiklikler

Yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olunsa da bunun tam olarak kullanılmadığı tespit edildi. Bu nedenle kalan son on maçta topa sahip olan, pas trafiği yapan ve fiziksel mücadeleden kaçınmayacak bir takım hedefleniyor.

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