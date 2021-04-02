Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Son dakika spor haberi: 'a devi talip oldu

Son dakika haberi: Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'de birçok takımın transfer listesine giren Ozan için devi de devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 17:48
Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

ve A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında bulunan , transferin gözdesi durumunda...

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan , bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

HAYALİ PREMIER LİG!

yaptığı transfer açıklamasında hayalinin 'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Yaz transfer sezonunda birçok kulübün 'nin kapısını çalması beklenirken 'a İngiliz kulüplerinin ilgisi arttı.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

26 yaşındaki futbolcuyla Norwich haricinde Crystal Palace, Everton, Leicester, WBA ve Norwich City ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

FRANSIZ DEVİ LYON DA DEVREDE

'a son olarak kulübü Lyon talip oldu.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, yaptığı açıklamada ekibinin Ozan için devreye girdiğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Uzundurukan, Ozan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını ve Lyon kulübünün de ciddi girişimlerde bulunacağını söyledi. Lyon daha önce de için devreye girişti.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransız devi talip oldu

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen , 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

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