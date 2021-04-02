Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan flaş sözler! "Ozan Tufan'ın golden sonra..."

HAKKI YALÇIN - GÖNDERME! Milli takımın Dünya Kupası elemelerinde ara tatile lider girdik. Hollanda ve Norveç maçlarını hesaba kattığımız zaman 3 maçta 7 puanı az bulmak ne kadar büyük düşündüğümüzün resmidir. Letonya maçında bile Şenol Güneş'i ve hiçbir futbolcuyu eleştirme hakkına sahip olmadığımızı düşünüyorum. Futbolun içinde kaybetmek de olacak, önemli olan yürüdüğümüz yoldaki doğru adımlar. Bu takıma Cengiz Ünder, Merih ve Zeki'nin katılımını da hesaba katarsak 5 aylık aradan sonra milli takımdaki beklentilerimizin sekteye uğramayacağından eminim.

Şimdi ligimize döndük. Fenerbahçe'de Erol Bulut gitti Emre Belözoğlu geldi. Erol Bulut belki de çok önceden gitmişti de haberi yoktu. Emre Belözoğlu'nun aradaki kayıp puan farkının kapatılmasında oynayacağı rol, futbolcuların içine işleyen virüsü yok etmekle orantılıdır. Ama o virüs bir kere beyine girdi mi gitmez! Takıma giremediği zaman çirkin bir örgütlenmenin içine girenlerin bol olduğu bir takım izlenimi veriyor Fenerbahçe.