Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao ve Christian Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da takımda kalmasına karar verilmişti.
Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao ve Christian Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da takımda kalmasına karar verilmişti.
Mukavelesi sezon sonunda bitcek Emre, teknik direktör Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de sahaya sürülmüş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şık bir gol atmıştı.
Taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya ilk teklifini 700 bin Euro ile yapmıştı.
Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcusu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin Euro talep etmişti.
Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 400 bin Euro'luk farkın kapanması bekleniyordu.
"İSTENMİYORUM SANIRIM"
Fakat Emre Akbaba ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alınmadı.
Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Emre Akbaba'nın, "İstenmiyorum sanırım" diyerek ayrılık hazırlıklarına başladığı açıkladı.
Uzundurukan yönetimin de ayrıca Fatih Terim'in isteğiyle Draxler ya da Vidal gibi bir yıldızın arkasına çok daha uygun fiyatlı bir 10 numara araması ve Erkan Eyibil'i işaret etmesi, Akbaba'nın ayrılık sürecini daha da hızlandırdığini bildirdi.
Emre Akbaba'nın İstanbul'da kalmak istediği ancak Beşiktaş ya da Başakşehir'den teklif almadığı, Fenerbahçe'ye gitme durumu da olmadığı için eski takımı Alanyaspor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
İddia Alanyasporlu taraftarlar arasında heyecan yaratırken, boşluğu doldurulamayan Bakasetas'ın yerine Emre'nin gelebileceği konuşuluyor.