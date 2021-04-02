Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: 'da depremi! Yeni adresi...

Son dakika haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sözleşmesi sona erecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da imza atması beklenen 'nın ise ayrılma kararı aldığı öğrenildi. İşte son gelişmeler ve Emre Akbaba'nın yeni adresi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 19:46
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao ve Christian Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan 'da 'nın da takımda kalmasına karar verilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Mukavelesi sezon sonunda bitcek Emre, teknik direktör Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de sahaya sürülmüş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şık bir gol atmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya ilk teklifini 700 bin Euro ile yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcusu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin Euro talep etmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 400 bin Euro'luk farkın kapanması bekleniyordu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

"İSTENMİYORUM SANIRIM"

Fakat ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alınmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'nın, "İstenmiyorum sanırım" diyerek ayrılık hazırlıklarına başladığı açıkladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Uzundurukan yönetimin de ayrıca Fatih Terim'in isteğiyle Draxler ya da Vidal gibi bir yıldızın arkasına çok daha uygun fiyatlı bir 10 numara araması ve Erkan Eyibil'i işaret etmesi, Akbaba'nın ayrılık sürecini daha da hızlandırdığini bildirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

'nın İstanbul'da kalmak istediği ancak Beşiktaş ya da Başakşehir'den teklif almadığı, Fenerbahçe'ye gitme durumu da olmadığı için eski takımı Alanyaspor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

İddia Alanyasporlu taraftarlar arasında heyecan yaratırken, boşluğu doldurulamayan Bakasetas'ın yerine Emre'nin gelebileceği konuşuluyor.

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