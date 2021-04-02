Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil çalışmalara başladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli çalışmalara başladı

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan de çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:55 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil çalışmalara başladı

, 'in 32'nci haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30'da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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