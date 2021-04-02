Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Maçına göre Sosa-Gustavo ikilisinden biri tercih edilecek. Fenerbahçe'nin saldırarak başlayacağı maçlarda Gustavo kulübede olacak. Sosa takıma yön verecek.

Mücadeleye dayalı müsabakalarda ise Luiz Gustavo tercih edilecek. Ayrıca maç içinde bu iki isim birbirinin yerine oyuna dahil olabilecek.