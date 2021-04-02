Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Son dakika haberleri | 'de 'dan kararı!

ekiplerinden , 32. haftada ile 'de karşılaşacak. Takımın başında ilk maçına çıkacak olan , sahaya kimleri süreceği konusunda kararını verdi. İşte Belözoğlu'nun , ve için düşündüğü yeni sistem...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 12:37
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

de tıpkı ve gibi milli takım arasından olumsuz etkilenen takımlar arasında yer aldı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Birçok oyuncusunu corona virüsü nedeniyle kaybeden 'de teknik sorumlu , yeni bir orta saha sistemine geçiş yapacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

maçında attığı harika gollerle adından söz ettiren , 11'e geri dönüyor. , karşılaşmasında Ozan Tufan'a forma şansı verecek. Ozan Tufan'ın yanında ya ya da forma giyecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Maçına göre - ikilisinden biri tercih edilecek. 'nin saldırarak başlayacağı maçlarda Gustavo kulübede olacak. Sosa takıma yön verecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Mücadeleye dayalı müsabakalarda ise tercih edilecek. Ayrıca maç içinde bu iki isim birbirinin yerine oyuna dahil olabilecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

'nu göreve getiren 'de nisan ayı çok zorlu geçecek. Bu ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hem teknik sorumlu Belözoğlu hem de futbolcular, bir anlamda kulüpteki kaderlerini belirleyecekler. Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Bu 6 maçın 4'ü direkt düşme hattının içinde veya düşme korkusu yaşayan takımlarla (, , , ) olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Sabah'ın haberine göre nisan ayında alınacak sonuçlar takımın hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak.

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