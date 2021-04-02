Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo kararı!

Fenerbahçe de tıpkı Beşiktaş ve Galatasaray gibi milli takım arasından olumsuz etkilenen takımlar arasında yer aldı.
Fenerbahçe de tıpkı Beşiktaş ve Galatasaray gibi milli takım arasından olumsuz etkilenen takımlar arasında yer aldı.
Birçok oyuncusunu corona virüsü nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, yeni bir orta saha sistemine geçiş yapacak.
Norveç maçında attığı harika gollerle adından söz ettiren Ozan Tufan, 11'e geri dönüyor. Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşmasında Ozan Tufan'a forma şansı verecek. Ozan Tufan'ın yanında ya Sosa ya da Gustavo forma giyecek.