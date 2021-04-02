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Rotası Kadıköy

Sky Italia 'nin ile ciddi şekilde ilgilendiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:12 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'in rotası Fenerbahçe olacak

Leicester City'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in bonservisini almamaya karar verdiği ve oyuncuyla 'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'in rotası Fenerbahçe olacak

Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester, 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu 'in bonservisini almayacak.

Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'in rotası Fenerbahçe olacak

Haberde; Roma'nın Cengiz için yüksek bonservis bedeli verecek kulüp bulma konusunda zorlanabileceği vurgulanırken, 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin bulunduğu ve 'nin ciddi şekilde ilgisinin olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'in rotası Fenerbahçe olacak

Cengiz, Leicester'da Premier Lig, Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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