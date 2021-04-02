Rotası Kadıköy

Leicester City'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder 'in bonservisini almamaya karar verdiği ve oyuncuyla Fenerbahçe 'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester, 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu Cengiz Ünder'in bonservisini almayacak.