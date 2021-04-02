'Kim hırsız herkes görsün'

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yöneticisi Metin Sipahioğlu, dün çok çarpıcı açıklamalar yaptı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta kendilerini hedef alan sözlerine yanıt veren Sipahioğlu, 28 şampiyonluk konusunda da önemli bilgiler paylaştı. İşte Sipahioğlu'nun öne çıkan sözleri: "G.Saray Başkanı geçen hafta çıkıyor, bir saate yakın Fenerbahçe'yi konuşuyor. Artık G.Saray Başkanı'nın art niyetli konuştuğunu düşünüyoruz. G.Saray başkan ve yönetiminin Fenerbahçe Spor Kulübü'nü devletle karşı karşıya getirme çabasına açıklamalarına cevap vermek zorunda mıyız? Her hafta aynı. Yeter artık ya."

'TÜRKİYE BİZE HAK VERİYOR'

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geçmişi tertemizdir. Bizim her şampiyonluğumuzun posteri de ortadadır. Bu kadar söylüyorum. G.Saray'ın 1959 öncesi 1, Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu var. Bu şampiyonluklar sayılırsa G.Saray'ın hiç işine gelmeyeceği için her türlü lobilerini kullanıyorlar. Bugüne kadar bu şampiyonlukları saydırtmamayı başardılar. G.Saray Başkanı, 'hırsız demiyorum ama...' diye ima ediyordu. Herkes görür hırsızın kim olduğunu. Haluk Ulusoylarla, Türker Arslanlarla bunları başardınız ama bugün bütün gerçekler ortaya çıkmış, sizin dışınızda hemen hemen bütün Türkiye bize hak veriyor.

'ORTADA BÜYÜK YALAN VAR'

Herkes şunu da çok iyi bilsin. Ortada çok büyük bir yalan var. Fenerbahçe, bu konuda bugüne kadar, ne TFF'ye, ne TBMM'ye, ne de herhangi başka bir kuruma hiçbir resmi bir başvuru yapmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne resmi olarak bu konuda verilmiş hiçbir ret de yoktur. Haluk Ulusoy döneminde bir yıldız hesabı yaptılar, 1959 öncesini hiçe saydılar ve Tahkim Kurulu Başkanı da işte bugün görüyoruz, Türker Arslan'dı. Yangından mal kaçırır gibi 1959 öncesini sildiler. Mustafa Cengiz şunu çok iyi bilsin, Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme'de 3-5 maçta kazanılmış tek bir şampiyonluk yok

1947 YILINA VURGU YAPTI

Sipahioğlu, G.Saray'ın resmi internet sitesinde, Ankara Demirspor'un 1947'deki Türkiye Şampiyonluğu'na vurgu yapılan ifadeleri gösterdi. F.Bahçeli yönetici, "Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken, 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki finalde ise Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken, Gündüz Kılıç da Ankara Demirspor forması giyiyordu' ifadeleri yer alıyor. Galatasaray resmi sitesindeki ifade bu ve bugün herkes girip bakabilir. Tabii kaldırmazlarsa! Bu belge resmi sitenizde varken, Ankara Demirspor'un şampiyonluk başvurusuna itiraz ederseniz, adama gülerler" diye konuştu.

SİPAHİOĞLU'NDAN 1939 HATIRLATMASI

G.Saray'ın, "Yüzyılın Öyküsü Galatasaray Spor Kulübü' adlı çıkardığı kitabı da hatırlatan Metin Sipahioğlu, "Burada da 1939 yılındaki Türkiye Şampiyonluğu anlatılmış. Şu ifadeler kullanılıyor: 'Galatasaray 1939 yılı Milli Küme Şampiyonu olarak ilan edilmişti. Galatasaray'ın kazandığı bu şampiyonluk İstanbul Ligi sonrasında Türkiye geneli itibariyle düzenlenen bir organizasyonda kazandığı ilk şampiyonluktu.' Galatasaray diyor ki, 'bizim ilk Türkiye genelinde kazandığımız şampiyonluk 1939 yılındadır.' Bu, resmi bir belgedir ve şimdi Galatasaray Kulübü'nün başkanına soruyorum, kim hırsız ya?" ifadeleri kullandı

FENERBAHÇE'DEN HODRİ MEYDAN

Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarının ardından Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından Galatasaray'a şu mesajı yolladı: "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz

'POSTERLERDEN FİRARİLERİ ÇIKARAN BİZLER DEĞİLİZ'

Mustafa Cengiz'in, 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazılı pankartı eleştirmesine Sipahioğlu, şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe Cumhuriyeti rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir sevgi cumhuriyetidir. Bir metafordur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün devletine milletine Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlığı ortadadır. Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği ortadadır. Şampiyonluk posterlerimizden, şampiyonluk belgesellerimizden bugünün FETÖ firarisi isimleri çıkartmak zorunda kalan kulüp biz değiliz. G.Saray resmi hesabı Twitter'dan 2013'te bir maç öncesi, 'Tek krallık, Galatasaraylılık' diyor. Tek krallığın kendilerinin olduğunu ifade ediyorlar gibi ayrılıkçı bir şekilde onları devletle karşı karşıya getirmek için bir söylemde mi bulunalım?"