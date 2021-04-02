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Fenerbahçe'de kritik virajda! Şampiyonluk ve futbolcuların geleceği...

Bu ay 4’ü düşme korkusu yaşayan takımlarla olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, hem şampiyonluk iddialarını hem de kulüpteki geleceklerini belirleyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 01:03 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 01:04
Fenerbahçe'de kritik virajda! Şampiyonluk ve futbolcuların geleceği...

İstikrarsız sonuçlar ve özellikle Kadıköy'de yaşanan puan kayıplarının ardından ile yollarını ayırıp 'nu göreve getiren Fenerbahçe'de nisan ayı çok zorlu geçecek. Zirvedeki Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı kapatmak için bu ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hem teknik sorumlu Belözoğlu hem de futbolcular, bir anlamda kulüpteki kaderlerini belirleyecekler. Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak. Bu 6 maçın 4'ü direkt düşme hattının içinde veya düşme korkusu yaşayan takımlarla (Denizlispor, Yeni Malatyaspor, , Kasımpaşa) olacak.

BİR ÇOK İSİM YA TAMAM YA DEVAM DİYECEK

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşması sonrasında 1 haftayı bay geçecek. Bu 4 düşme adayı takımın dışında Gaziantep ve Alanya (d) ile iki mücadele yapılacak. Buralardan alınacak sonuçlar hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak. (Sabah)

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