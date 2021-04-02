Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu Denizlispor maçında 3 puan istedi: Galibiyetle başlayalım

Denizlispor maçında 3 puan istedi: Galibiyetle başlayalım

Millilerin dönmesiyle Samandıra hareketlendi. Teknik sorumlu Belözoğlu, oyuncularından artık Denizli maçına odaklanmalarını isterken, herkesten maksimum performans beklediğini dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Emre Belözoğlu Denizlispor maçında 3 puan istedi: Galibiyetle başlayalım

'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edildi. Milli takımlardaki oyuncuların da dönmesiyle birlikte uzun süre sonra antrenman kalabalık bir grupla yapıldı. Yeni yardımcı hoca de Samandıra'daki çalışmada yer alırken, teknik sorumlu , milli futbolcuları ulusal takımlarındaki başarıları nedeniyle kutlayıp artık lige odaklanmalarını istedi. Yukatel Denizlispor maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını hatırlatan Belözoğlu, yeni döneme 3 puan ve iyi futbolla start vermelerinin önemine vurgu yaptı. Kalan haftalarda herkesten maksimum performans beklediğini dile getirdi. Oyun sistemini değiştirecek olan Belözoğlu pazartesi günü sahaya süreceği 11'i taktik antrenmanlarda belirleyecek. Hücuma yönelik daha ofansif bir takım sahada olacak.

KORAKOR MÜCADELE BOL PAS

Sarı-lacivertli takım kalan 10 haftada daha bol paslı oyunu tercih edecek. Antrenmanlarda da bu yönde çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Belözoğlu'nun oyunculardan ikili mücadelelerde daha sert olmalarını, sahaya teknik ve zekalarının yanı sıra yüreklerini de koymalarını istediği gelen haberler arasında.

KADIKÖY FOBİSİ BİTECEK

Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi Yukatel Denizlispor'u devirip Kadıköy fobisini bitirmek. Sarı-lacivertliler evinde 4 maçtır kazanamıyor (3M/1B). Ülker Stadı'nda bu sezon oynadığı 15 maçta 6 mağlubiyet alan Kanarya'da bu tablo 'un da sonunu getirmişti.

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