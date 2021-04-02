28 bin 529 üye oy verecek

Fenerbahçe'de Olağan Genel Kurulda oy kulanacak üye sayısı belli oldu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:28Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Olağan Genel Kurulda oy kulanacak üye sayısı belli oldu. Yapılan açıklamada, 2018 yılına göre üye sayısının 25 bin 857'den 28 bin 529'a yükseldiği duyurulurken, oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşıldığı ifade edildi. Üyeler, 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren ilan edilecek web sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler.