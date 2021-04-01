Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Son dakika spor haberleri: 'de flaş kararı!

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak takımın başına geçti. Belözoğlu'nun yardımcılığına ise uzun yıllar 'da görev yapan getirildi. Kalan haftalarda zor bir sınav verecek olan sarı-lacivertlilerde yönetim flaş bir Emre Belözoğlu kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:05 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:46
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

'nin verdiği her görevi tereddütsüz kabul eden , yepyeni bir sınavla karşı karşıya...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Sarı lacivert aşk uğruna ideallerinden vazgeçen Belözoğlu, kariyer planlamasında ertelediği hayaline hiç beklemediği şekilde kavuşabilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Kramponlarını astıktan sonra teknik direktörlük eğitimi için yurt dışına gitmeyi planlayan Belözoğlu, sportif direktörlük görevini için kabul etmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Türkiye'nin haberine göre, mevcut şartlarda sahaya inmeyi de kabul etti. 40 yaşındaki futbol adamı, 10 haftalık olan bu görevden başarıyla çıkmak için elinden geleni yapacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

TEK HEDEFİ 10 MAÇ 30 PUAN
Belözoğlu'nun hedefi ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamak. Genç çalıştırıcı, tamamen kalan 10 maça ve buradan alınabilecek 30 puana odaklanmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

ŞAMPİYONLUK GELİRSE 'DEVAM'
Sarı lacivertlilerin geleceği nisan ayında netlik kazanacak. Bu süreçte altı maça çıkacak olan takım, Denizli, Malatya (D), Antep ve Başakşehir (D) karşılaşmalarının ardından bay geçecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Bu periyotta kayıp istemeyen Belözoğlu, nisanı kapatacakları, Kasımpaşa ve Alanya maçlarını da kazanmaları hâlinde şampiyon olabileceklerine inanıyor. , sezon sonu zafere ulaşılırsa kariyerine hoca olarak devam edecek.

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