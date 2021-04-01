Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe'nin verdiği her görevi tereddütsüz kabul eden Emre Belözoğlu, yepyeni bir sınavla karşı karşıya...
Fenerbahçe'nin verdiği her görevi tereddütsüz kabul eden Emre Belözoğlu, yepyeni bir sınavla karşı karşıya...
Sarı lacivert aşk uğruna ideallerinden vazgeçen Belözoğlu, kariyer planlamasında ertelediği hayaline hiç beklemediği şekilde kavuşabilir.
Kramponlarını astıktan sonra teknik direktörlük eğitimi için yurt dışına gitmeyi planlayan Belözoğlu, sportif direktörlük görevini Fenerbahçe için kabul etmişti.
Türkiye'nin haberine göre, mevcut şartlarda sahaya inmeyi de kabul etti. 40 yaşındaki futbol adamı, 10 haftalık olan bu görevden başarıyla çıkmak için elinden geleni yapacak.
TEK HEDEFİ 10 MAÇ 30 PUAN
Belözoğlu'nun hedefi ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamak. Genç çalıştırıcı, tamamen kalan 10 maça ve buradan alınabilecek 30 puana odaklanmış durumda.
ŞAMPİYONLUK GELİRSE 'DEVAM'
Sarı lacivertlilerin geleceği nisan ayında netlik kazanacak. Bu süreçte altı maça çıkacak olan takım, Denizli, Malatya (D), Antep ve Başakşehir (D) karşılaşmalarının ardından bay geçecek.
Bu periyotta kayıp istemeyen Belözoğlu, nisanı kapatacakları, Kasımpaşa ve Alanya maçlarını da kazanmaları hâlinde şampiyon olabileceklerine inanıyor. Emre Belözoğlu, sezon sonu zafere ulaşılırsa kariyerine hoca olarak devam edecek.