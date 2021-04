Son dakika spor haberi: Usta yazardan Emre Belözoğlu değerlendirmesi! "Yüzde yüz doğru karar"

OZAN ZEYBEK - DOSTLAR SAĞ OLSUN

İnsanoğlu böyle işte... On gün önce kalksa biri sorsa; 'Bu üç milli maçtan yedi puana razı olur musun?' dese, kesinlikle kabul ederdik. Ama şu an gönül kabullenemiyor. Haaland'lı Norveç'e üç gol atıp, Avrupa'nın güçlü ekibi Hollanda'ya dört tane attıktan sonra ise yedi puan değil on yedi puan da bizi bugün için mutlu etmez. Letonya gider bu iki ülkeden de puan alırsa amenna... Biraz içimiz soğur. Lakin puan alamazsa, biz bu iki puanı çok ararız ve kahır mektubunu da yazarız...