Son dakika spor haberi: Usta yazardan Emre Belözoğlu değerlendirmesi! "Yüzde yüz doğru karar"

Oyuncuların büyük saygı duyduğu 'Emre abi'leri şimdi 'Emre hoca'ları oldu. Yüzde yüz doğru karar olduğunu düşünüyorum. Mevcut durumda başka bir ismi gündeme bile getirmek hata olurdu. Kulübün sezon sonuna kadar anlaştık diye beyanda bulunması çok normal ama ben bu kurgunun önümüzdeki sezona da sarkacağını düşünüyorum. Mayısta seçim var. Ali Koç başkan devam eder ve iddia ederek söylüyorum; bu takımı şampiyon yapmadan da gitmez!
Galatasaray'da ise bir tedirginlik havası seziyorum. Tadı,tuzu pek yok gibi. Olmaz olmaz demeyin; Hatay'da bir mağlubiyet yaşanırsa yer yerinden oynar, benden söylemesi. Soğuk kriz bir anda alevlenir ve pek çok şeyi yakar geçer.
Milli takım, yedi puan, Emre hoca, Hatay, kaos dedik. Sanki sıkıntılı işlermiş gibi...Ama bir gülümseme bırakayım güne de, öyle noktalayalım. Değerli futbol adamı, herkesin hocası, herkesin abisi-kardeşi Yılmaz Vural lige geri döndü. Bildiğini unutanlara, kulağına üfletenlere yeni bir imza atar diye tahmin ediyorum. Yani iz bırakır. Nasıl olsa önümüzde hatırlanması ve maziye gömülmesi gereken daha pek çok şey var...