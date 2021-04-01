Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Talipleri artıyor! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isimde yarış kızıştı

Son dakika spor haberi: Talipleri artıyor! 'nin istediği yıldız isimde yarış kızıştı

Son dakika haberleri... 'de alınan istikrarsız sonuçların ardından 'la yollarını ayırıp yerine geçici olarak 'nu getiren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği gurbetçi oyuncu için birçok kulüp devrede. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:00
Son dakika spor haberi: Talipleri artıyor! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isimde yarış kızıştı

'de 'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen , transferde ilk hedefini belirledi.

Son dakika spor haberi: Talipleri artıyor! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isimde yarış kızıştı

Belözoğlu, gurbetçi oyuncuya forma giydirmeyi çok istiyor. Ancak, Kenan Karaman için İtalyan ekipleri ile Schalke 04'ün de devreye girdiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Talipleri artıyor! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isimde yarış kızıştı

Bild gazetesi, Schalke'nin sportif direktörü Schober'in Düsseldorf'a teklif yaptığını yazarken, Sampdoria ile Genoa'nın da Kenan'a EURO 2020'den önce imza attırmaya çalıştığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Talipleri artıyor! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isimde yarış kızıştı

Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek golcü oyuncu için de ciddi şekilde temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Talipleri artıyor! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isimde yarış kızıştı

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sarsarken 2 de asist yaptı.

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