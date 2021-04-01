Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun.
Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun.
Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim Löw'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planı ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek.
27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK
Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak.
Fenerbahçe, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.
ORTA ALANDA TAM BİR JOKER
Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in Löw faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor.
Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker. (Takvim)