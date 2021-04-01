Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

Son dakika spor haberi: 'nin transfer planı ortaya çıktı! yıldızı...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda takımın başına teknik direktör 'ü getirmek isteyen sarı-lacivertlilerin müthiş transfer planı da ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:07 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:14
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan 'de gündem çok yoğun.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim 'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK

Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

ORTA ALANDA TAM BİR JOKER

Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in Löw faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Dünya yıldızı...

yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker. (Takvim)

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