Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Son dakika spor haberi: 'den yılın bombası! 'in yıldızı...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan hoca arayışları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda takımın başına teknik adam getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler yılın bombasını da patlatacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:28
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler transferde de hız kesmiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

KANARYA'DA İBRE LÖW

'de Erdinç Sözer'in Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil edilmesi teknik direktör arayışında da ibreyi Joachim Löw'e çevirdi. Bundesliga kariyerli Sözer, 2005 yılından bu yana Almanya'da çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Löw'e yeni sezon için teklif götüren yönetimin, kabul etmesi halinde Sözer'i de yardımcısı olarak düşündüğü belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

LABBADIA DA GÜNDEMDE

Erdinç Sözer'in Bundesliga'da uzun yıllar Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapması, 55 yaşındaki teknik adamı da 'de adaylar arasına soktu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Son olarak Hertha Berlin'de Sözer ile birlikte çalışan Labbadia, ocak ayında görevinden ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Eski bir futbolcu olan Labbadia; Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Darmstadt ve Greuther Fürth gibi takımları çalıştırdı. Şu an boşta olan Labbadia, 4-3-3 sistemi ile tanınıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

FENERBAHÇE CAZİBE MERKEZİ

'de teknik adamların gündeme gelmesi sarı-lacivertlileri cazibe merkezi haline getirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Mesut Özil'in transferinin ardından sarı-lacivertlilerin futbolcular için önemli bir kulüp olduğuna vurgu yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Uzundurukan ayrıca transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin gündeminde Thomas Müller'in olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

AYRILMAK İSTİYOR

Thomas Müller bir efsanesi ancak gelecek sezon Allianz Arena'da olmayabilir. 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

The Times'a konuşan Müller, ayrılık kararının utanç verici bir durum olmayacağını belirtti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

'le arasındaki ilişkiden söz eden yıldız futbolcu, ''Bayern Münih ile özel bir ilişkim var. Oynamadan önce de bu kulübü çok seviyordum. Ama bu kulübe endeksli değilim.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Başka bir kulübe gitmeye karar verdiğinizde bu utanç verici bir durum olmaz. Tıpkı Thiago'nun Liverpool'a gittiği gibi'' demişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

31 yaşındaki futbolcu, Hansi Flick'in göreve gelmesiyle yeniden yükselişe geçti. Bu sezon 34 resmi maçta 13 gol atıp 14 asist yapan Müller altyapısında yetiştiği kulüpte 2008'den bu yana A takımda forma giyiyor.

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