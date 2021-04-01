Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Bayern Münih'in yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler transferde de hız kesmiyor.
KANARYA'DA İBRE LÖW
Fenerbahçe'de Erdinç Sözer'in Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil edilmesi teknik direktör arayışında da ibreyi Joachim Löw'e çevirdi. Bundesliga kariyerli Sözer, 2005 yılından bu yana Almanya'da çalışıyor.
Löw'e yeni sezon için teklif götüren yönetimin, kabul etmesi halinde Sözer'i de yardımcısı olarak düşündüğü belirtiliyor.
LABBADIA DA GÜNDEMDE
Erdinç Sözer'in Bundesliga'da uzun yıllar Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapması, 55 yaşındaki teknik adamı da Fenerbahçe'de adaylar arasına soktu.
Son olarak Hertha Berlin'de Sözer ile birlikte çalışan Labbadia, ocak ayında görevinden ayrıldı.
Eski bir futbolcu olan Labbadia; Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Darmstadt ve Greuther Fürth gibi takımları çalıştırdı. Şu an boşta olan Labbadia, 4-3-3 sistemi ile tanınıyor.
FENERBAHÇE CAZİBE MERKEZİ
Fenerbahçe'de Alman teknik adamların gündeme gelmesi sarı-lacivertlileri cazibe merkezi haline getirdi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Mesut Özil'in transferinin ardından sarı-lacivertlilerin Alman futbolcular için önemli bir kulüp olduğuna vurgu yaptı.
Uzundurukan ayrıca transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin gündeminde Thomas Müller'in olduğunu duyurdu.
AYRILMAK İSTİYOR
Thomas Müller bir Bayern Münih efsanesi ancak gelecek sezon Allianz Arena'da olmayabilir. 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.
The Times'a konuşan Müller, ayrılık kararının utanç verici bir durum olmayacağını belirtti.
Bayern Münih'le arasındaki ilişkiden söz eden yıldız futbolcu, ''Bayern Münih ile özel bir ilişkim var. Oynamadan önce de bu kulübü çok seviyordum. Ama bu kulübe endeksli değilim.
Başka bir kulübe gitmeye karar verdiğinizde bu utanç verici bir durum olmaz. Tıpkı Thiago'nun Liverpool'a gittiği gibi'' demişti.
31 yaşındaki futbolcu, Hansi Flick'in göreve gelmesiyle yeniden yükselişe geçti. Bu sezon 34 resmi maçta 13 gol atıp 14 asist yapan Müller altyapısında yetiştiği kulüpte 2008'den bu yana A takımda forma giyiyor.